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Злоупотребления в средней школе в Айнтапе — троим предъявлено обвинение, возмещен нанесенный государству ущерб


В  Араратском областном следственном управлении СК РА в  рамках уголовного в средней школе в  Айнтапе  дела  определен круг лиц, совершивших преступление, приняты  меры по возмещению нанесенного государству ущерба. 

Как  сообщили Арменпресс в СК РА, в ходе  досудебного расследования  получены  фактические  данные  о злоупотреблениях в течение 2014-2017гг. Путем внесения в официальные  документы фальшивых сведений и злоупотребления должностными полномочиями растрачена особо крупная сумма - 2.355.768драмов.

На основании полученных доказательств троим  предъявлено обвинение.  

В  частности, директору школы  предъявлено обвинение по ч.1 ст.314 и пп.1 и 3 ч.2 ст. 179, завхозу  и жителю Нор Харберда – по ч.1 ст.38-314 и пп.1 и 3 ч.2  ст.38-179 УК РА.

Последние  признали вину  и дали показания по факту.

Директор школы  полностью  возместил нанесенный государству ущерб в размере 2.355.768драмов. Деньги перечислены  на депозитный счет СК РА.

Следствие  продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.




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