Злоупотребления в средней школе в Айнтапе — троим предъявлено обвинение, возмещен нанесенный государству ущерб

В Араратском областном следственном управлении СК РА в рамках уголовного в средней школе в Айнтапе дела определен круг лиц, совершивших преступление, приняты меры по возмещению нанесенного государству ущерба.

Как сообщили Арменпресс в СК РА, в ходе досудебного расследования получены фактические данные о злоупотреблениях в течение 2014-2017гг. Путем внесения в официальные документы фальшивых сведений и злоупотребления должностными полномочиями растрачена особо крупная сумма - 2.355.768драмов.

На основании полученных доказательств троим предъявлено обвинение.

В частности, директору школы предъявлено обвинение по ч.1 ст.314 и пп.1 и 3 ч.2 ст. 179, завхозу и жителю Нор Харберда – по ч.1 ст.38-314 и пп.1 и 3 ч.2 ст.38-179 УК РА.

Последние признали вину и дали показания по факту.

Директор школы полностью возместил нанесенный государству ущерб в размере 2.355.768драмов. Деньги перечислены на депозитный счет СК РА.

Следствие продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.