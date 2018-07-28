На севере Индии 49 человек погибли от муссонных дождей

По меньшей мере 49 человек погибли за последние двое суток в индийском штате Уттар-Прадеш, на который обрушились муссонные дожди. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 27 погибших. Телеканал NDTV сообщил, что 11 жертв зарегистрировано в округе Сахаранпур. Еще шесть смертей зафиксировано в районе города Агра, где расположензнаменитый мавзолей Тадж Махал.

В большинстве случаев люди гибли из-за обрушения крыш жилых домов, падения деревьев и электрических столбов, а также от ударов молний.

Правительство поручило местным органам власти начать спасательные операции и оказать финансовую помощь тем, чьи дома были разрушены из-за непогоды.