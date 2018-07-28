Число жертв в результате извержения вулкана в Гватемале достигло 160

Количество погибших при извержении вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 160 человек.Об этом сообщает Арменпресс ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 153 погибших и 332 пропавших без вести.

Мощное извержение вулкана Фуэго произошло в Гватемале 3 июня. Трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны.