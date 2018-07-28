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Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с президентом Беларуси Александром Лукашенко


По инициативе  армянской  стороны  28 июля  состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Главы Армении и Беларуси обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ряд вопросов по его расширению.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА,  стороны коснулись также сотрудничества в рамках ЕАЭС и ОДКБ.




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