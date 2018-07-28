По инициативе армянской стороны 28 июля состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Главы Армении и Беларуси обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ряд вопросов по его расширению.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, стороны коснулись также сотрудничества в рамках ЕАЭС и ОДКБ.