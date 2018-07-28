За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия около 300 раз

За период 15-21 июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 300 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2500 выстреловиз стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха воздерживались от ответных действий и продолжали предпринимать шаги по организации надежной защиты боевых позиций.