За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия около 300 раз
За период 15-21 июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 300 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2500 выстреловиз стрелковых орудий разных калибров.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха воздерживались от ответных действий и продолжали предпринимать шаги по организации надежной защиты боевых позиций.
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