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Виктор Согомонян считает, что Кочаряну еще есть что сказать в политике


Глава аппарата второго президента Армении Виктор Согомонян считает, что Кочаряну  еще есть что сказать в  политике.

Как  передает Арменпресс, об этом он сказал на  пресс-конференции.

«Мы  ничего преступного не совершили, у Роберта  Кочаряна нет чувства вины. Он вернулся в Армению со спокойной  душой, не избегал ничего», - сказал Согомонян.

Он  убежден, что очень скоро Кочарян будет на свободе, поскольку ему «еще есть что сказать в  политике».




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