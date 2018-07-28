Глава аппарата второго президента Армении Виктор Согомонян считает, что Кочаряну еще есть что сказать в политике.

Как передает Арменпресс, об этом он сказал на пресс-конференции.

«Мы ничего преступного не совершили, у Роберта Кочаряна нет чувства вины. Он вернулся в Армению со спокойной душой, не избегал ничего», - сказал Согомонян.

Он убежден, что очень скоро Кочарян будет на свободе, поскольку ему «еще есть что сказать в политике».