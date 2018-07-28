На территории Армении 28 июля днем,29-31 июля и 1-2 августапогода будет без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване 28 июля днем,29-31 июля и 1-2 августапогода будет без осадков.