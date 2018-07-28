Время в Ереване: 11:07:36,   28 Июль

Температура воздуха существенно не изменится


На территории Армении 28 июля днем,29-31  июля и 1-2 августапогода будет без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Как  сообщили Арменпресс в МЧС РА, температура  воздуха существенно не  изменится.

В Ереване 28 июля днем,29-31  июля и 1-2 августапогода будет без осадков.




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