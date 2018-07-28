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Летчики ЮВО провели тактические учения


Летчики российской военной базы ЮВО в Армении в рамках проведения тактического учения с подразделениями соединения помогли авиации решить поставленные задачи по нанесению огневых ударов по важным объектам условного противника.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа,  в преддверии учения летчики в течение месяца совершенствовали навыки применения вооружения истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-8МТШ и Ми-24П в условиях экстремально жаркого климата и высокогорья.

В тактическом учении, которые проводятся 23-28 июля на полигонах Камхуд и Алагяз, задействовано более 3000 военнослужащих и 500 единиц техники, в том числе и армейская авиация.




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