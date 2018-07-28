Арам Орбелян считает, что дело против Кочаряна недостаточно проработано следственными органами

Арам Орбелян, адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна, считает, что уголовное дело, возбужденное против Кочаряна, недостаточно проработано следственными органами.

«Мы не можем понять обвинения, выдвинутого против Кочаряна. Свидетельства также не содержат доказательств. Я не могу до конца понять обвинения, представлены какие-то факты, затем называется статья 300.1 (нарушение конституционного порядка). Мы не можем понять проступка, совершенного им. Я не могу понять состава преступления, чтобы мы могли защищать или не защищать человека. Я не могу понять, обвиняется ли он в привлечении армии или введении чрезвычайного положения. Нет конкретных действий, которые мы можем квалифицировать как преступные», - как сообщает Арменпресс, сказал адвокатвторого президента, добавив, что он считает этот процесс незаконным.