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Армения предложила странам ОДКБ начать процедуру замены Генерального секретаря


Армения предложила  странам ОДКБ начать процедуру  замены Генерального секретаря. Об этом Арменпресс сообщил пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян. 

«Это сугубо внутренний  процесс, и в рамках расследуемого в  Армении уголовного дела привлечен гражданин РА. Учитывая, что речь идет о деле, касающемся лица, занимающего должность Генсека ОДКБ, придавая большую важность авторитету и обеспечению бесперебойной  работы Организации, Армения предложила  странам ОДКБ начать процедуру  замены Генерального секретаря. Армения  верна своему  обязательству укреплять и повышать мощьОДКБ,  и  будет и впредь активно участвовать в совместных действиях в  этом направлении», - сказал он.




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