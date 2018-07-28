Армения предложила странам ОДКБ начать процедуру замены Генерального секретаря. Об этом Арменпресс сообщил пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян.

«Это сугубо внутренний процесс, и в рамках расследуемого в Армении уголовного дела привлечен гражданин РА. Учитывая, что речь идет о деле, касающемся лица, занимающего должность Генсека ОДКБ, придавая большую важность авторитету и обеспечению бесперебойной работы Организации, Армения предложила странам ОДКБ начать процедуру замены Генерального секретаря. Армения верна своему обязательству укреплять и повышать мощьОДКБ, и будет и впредь активно участвовать в совместных действиях в этом направлении», - сказал он.