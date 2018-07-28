Состав клуба «Арарат – Армения» пополнил австралийский футболист

Представляющий Высшую лигу Армении клуб «Арарат – Армения» представил очередного новичка. Как передает Арменпресс, «Арарат – Армения» пополнил 21-летний австралийский футболист ЛайамРоуз.

Несмотря на молодость, Лайам уже успел поучаствовать в 70 матчах первенства лиги А.

До перевода в клуб «Арарат – Армения», австралийский футболист играл в CentralCoastMariners. Он играл в юношеской и молодежной командах Австралии, был капитаном молодежной команды.