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Состав клуба «Арарат – Армения» пополнил австралийский футболист


Представляющий Высшую лигу  Армении клуб «Арарат – Армения» представил очередного новичка.  Как  передает Арменпресс, «Арарат – Армения» пополнил 21-летний  австралийский футболист ЛайамРоуз.

Несмотря на молодость, Лайам уже успел поучаствовать в  70 матчах первенства лиги А.

До перевода в  клуб «Арарат – Армения»,   австралийский футболист играл в CentralCoastMariners.  Он играл в юношеской и молодежной командах Австралии, был капитаном  молодежной команды.




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