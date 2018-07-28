Адвокат объяснил, почему мера пресечения в отношении Роберта Кочаряна не изменена

Освобождение под залог в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна не применено, поскольку он часто выезжает из страны и может уехать. Об этом на пресс-конференции сказал адвокат второго президента Рубен Саакян.

«Ему вменялось, что он не явился на допрос в начале июля, однако не было записано, что Кочарян через свою администрацию сообщил, что вернется из-за границы 26 июля. Вменяется и то, что Кочарян часто не бывает в Армении и имеет возможность уехать из страны. А почему бы и нет? Если вы полагаете, что он может уехать, то будьте добры избрать такую меру пресечения, чтобы у него не было такой возможности», - как передает Арменпресс, сказал адвокат, утверждая, что в деле есть много обстоятельств, которые нужно внести в дело.

«Решение об аресте принимают, аргументируя тем, что решение Конституционного суда в связи с президентскими выборами в 2008г. было незаконным – и точка. Но в решении не прописано, что решение КС было таким, таким. Очень много обстоятельств нам не представлены – те, которые говорят в пользу оправдания Кочаряна», - сказал адвокат.