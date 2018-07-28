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Адвокат объяснил, почему мера пресечения в отношении Роберта Кочаряна не изменена


Освобождение под залог в качестве  меры  пресечения  в отношении Роберта  Кочаряна не применено, поскольку он часто  выезжает из страны и может уехать.  Об этом на пресс-конференции сказал адвокат второго президента Рубен Саакян.

«Ему  вменялось, что он не явился на допрос в начале  июля, однако не  было записано, что Кочарян через свою администрацию сообщил, что вернется из-за границы 26 июля. Вменяется и то, что Кочарян часто не  бывает в  Армении и имеет возможность уехать из страны.  А почему бы и нет? Если вы полагаете, что он  может уехать, то будьте  добры  избрать такую меру  пресечения, чтобы у  него не было такой возможности», - как  передает Арменпресс, сказал адвокат, утверждая, что в деле есть много обстоятельств, которые  нужно внести в дело.

«Решение  об аресте  принимают, аргументируя тем, что решение Конституционного суда в связи с президентскими выборами в 2008г. было незаконным – и точка. Но в  решении не  прописано, что решение КС было таким, таким. Очень много обстоятельств нам не  представлены – те, которые говорят в  пользу  оправдания  Кочаряна», - сказал адвокат.

 

 




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