Выдвинутое против Роберта Кочаряна обвинение будет обжаловано — адвокат уверен, что дело будет прекращено

Руководитель офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян считает решение о его аресте незаконным. На пресс-конференции Согомонян выразил несогласие с выдвинутыми Кочаряну обвинениями и отметил, что требует его немедленного освобождения и изменения меры пресечения. «Мы обязательно обжалуем выдвинутое обвинение и возбуждение уголовного дела», - как передает Арменпресс, сказал Согомонян.

Адвокат Кочаряна Рубен Саакян представил подробности уголовного дела и допроса. «Я не очень хорошо знаком с решением суда, поскольку получили его в позднее время, оно довольно объемное и не было времени детально ознакомиться с ним. Прошу не задавать вопросов, ответ на которые заставит нас нарушить подписанное нами условие – не публиковать данные следствия», - сказал Саакян.

Он подчеркнул, что в качестве основы взято сообщение ССС от 3 июля. «Мы изучим, соответствуют ли в содержательном плане это сообщение и выдвинутое обвинение. Кочаряну выдвинуто обвинение 26 июля – он был вызван в качестве свидетеля, но с певых же минут решили выдвинуть обвинение и допросить как обвиняемого. Подобный случай в моей практике был – мне тоже предъявляли обвинение, потом сняли. Уверен, что и в этом деле будет так», - сказал Саакян.

Он отметил, что Кочарян не дал показаний, хотя и был готов к этому, поскольку ССС решила сразу же предъявить обвинение. «Честно говоря, я думал, что арестуют. Я заметил, что в комнате для допроса были люди – более одного. Один из них взял у Кочаряна небольшое показание – всего 17-18 строк, и вышел из комнаты. Через пару минут он вернулся и принес решение об избрании ареста в качестве меры пресечения», - сказал он.

Адвокат сообщил, что решение суда об аресте он получил в 21:35 часов, и в нем сообщалось, что заседание назначено на 22:00 часов. По его словам, Роберту Кочаряну извещение не было отправлено. Адвокат считает странным проведение заседания суда в столь короткое время, поскольку адвокатам нужен по крайней мере день на ознакомление с материалами дела и организацией защиты.