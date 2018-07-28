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Выдвинутое против Роберта Кочаряна обвинение будет обжаловано — адвокат уверен, что дело будет прекращено


Руководитель офиса Роберта  Кочаряна  Виктор Согомонян считает  решение  о его аресте  незаконным. На пресс-конференции Согомонян выразил несогласие  с выдвинутыми Кочаряну  обвинениями и отметил, что требует его немедленного освобождения и изменения  меры  пресечения. «Мы  обязательно обжалуем выдвинутое  обвинение  и возбуждение  уголовного дела», - как  передает Арменпресс, сказал Согомонян.

Адвокат Кочаряна Рубен Саакян представил подробности уголовного дела  и допроса. «Я не очень хорошо знаком с решением суда, поскольку  получили его в позднее время, оно довольно объемное и не было времени детально ознакомиться с ним. Прошу  не  задавать вопросов, ответ на  которые заставит нас нарушить подписанное  нами условие – не публиковать данные  следствия», - сказал Саакян.

Он подчеркнул, что в качестве  основы взято сообщение  ССС от 3 июля. «Мы  изучим, соответствуют ли в  содержательном плане это сообщение и выдвинутое обвинение. Кочаряну  выдвинуто обвинение  26 июля – он был вызван в качестве  свидетеля, но с певых же минут решили выдвинуть обвинение  и допросить как  обвиняемого. Подобный случай в моей  практике был – мне  тоже предъявляли обвинение, потом сняли. Уверен, что и в этом деле будет так», - сказал Саакян. 

Он отметил, что Кочарян не  дал показаний, хотя и был готов  к  этому, поскольку ССС решила  сразу же  предъявить обвинение. «Честно говоря, я думал, что арестуют. Я заметил, что в  комнате для допроса  были люди – более одного. Один из них взял у  Кочаряна  небольшое  показание – всего 17-18 строк, и вышел из комнаты. Через пару  минут он вернулся и принес решение об избрании ареста  в  качестве  меры  пресечения», - сказал он.

Адвокат сообщил, что решение  суда об аресте  он  получил в 21:35 часов, и в  нем  сообщалось, что заседание  назначено на 22:00 часов. По его словам, Роберту  Кочаряну  извещение  не  было отправлено. Адвокат считает странным проведение  заседания суда в столь короткое  время, поскольку адвокатам нужен  по крайней  мере день на ознакомление с материалами дела и организацией защиты.

 

 

 




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