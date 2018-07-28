Арман Татоян посетил второго президента РА Роберта Кочаряна

ЗПЧ Армении АрманТатоян некоторое время назад посетил второго президента РА Роберта Кочаряна в УИУ «Ереван-Кентрон» Минюста Армении.

Как сообщили Арменпресс в офисе омбудсмена, Татоян побеседовал с Робертом Кочаряном, ознакомился с условиями его содержания. Ряд проблем, поднятых во время встречи, сразу же после встречи были обсуждены с администрацией УИУ и найдены решения.

Роберт Кочарян не предъявил недовольства относительно обращения сотрудников УИУ.

В офисе ЗПЧ предпринята обсуждается процедура с целью необходимых шагов в рамках предусмотренных законом полномочий.

Аппарат ЗПЧ полноценно сотрудничает и с адвокатами Роберта Кочаряна.

На основании достаточных доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения.

В отношении Роберта Кочаряна в качестве меры пресечения избран арест.