Арман Татоян посетил второго президента РА Роберта Кочаряна
ЗПЧ Армении АрманТатоян некоторое время назад посетил второго президента РА Роберта Кочаряна в УИУ «Ереван-Кентрон» Минюста Армении.
Как сообщили Арменпресс в офисе омбудсмена, Татоян побеседовал с Робертом Кочаряном, ознакомился с условиями его содержания. Ряд проблем, поднятых во время встречи, сразу же после встречи были обсуждены с администрацией УИУ и найдены решения.
Роберт Кочарян не предъявил недовольства относительно обращения сотрудников УИУ.
В офисе ЗПЧ предпринята обсуждается процедура с целью необходимых шагов в рамках предусмотренных законом полномочий.
Аппарат ЗПЧ полноценно сотрудничает и с адвокатами Роберта Кочаряна.
На основании достаточных доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения.
В отношении Роберта Кочаряна в качестве меры пресечения избран арест.