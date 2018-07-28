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Арман Татоян посетил второго президента РА Роберта Кочаряна


ЗПЧ Армении АрманТатоян  некоторое  время назад посетил второго президента  РА  Роберта  Кочаряна в УИУ «Ереван-Кентрон» Минюста  Армении.

Как  сообщили Арменпресс в офисе  омбудсмена, Татоян  побеседовал с Робертом Кочаряном, ознакомился с  условиями его содержания. Ряд проблем, поднятых во время встречи, сразу же после  встречи были обсуждены  с администрацией УИУ и найдены  решения. 

Роберт Кочарян не  предъявил недовольства относительно обращения сотрудников  УИУ.

В офисе  ЗПЧ предпринята  обсуждается процедура с целью необходимых шагов в рамках предусмотренных законом полномочий.

Аппарат ЗПЧ полноценно сотрудничает и с адвокатами Роберта  Кочаряна.   

На основании достаточных доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения.

В отношении Роберта  Кочаряна  в  качестве  меры  пресечения  избран арест.




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