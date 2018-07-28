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Важно уважать международно признанные критерии правосудия — представитель Госдепа прокомментировал «Голосу Америки» обвинение Кочаряна


США  последовательно призывают руководство Армении провести серьезное, надежное и независимое  расследование  событий, имевших место в ночь на  2 марта.

Как передает Арменпресс, об этом «Голосу Америки» сообщил официальный представитель Госдепа США, комментируя представленное  второму  президенту  РА  обвинение по делу 1 марта – свержение  конституционного строя.

«Мы неизменно акцентируем нашим армянским партнерам, что важно уважать международно признанные критерии правосудия», - добавил  официальный представитель Госдепа.

На основании достаточных доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения. В отношении Роберта  Кочаряна  в  качестве  меры  пресечения  избран арест.

 




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