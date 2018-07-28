Важно уважать международно признанные критерии правосудия — представитель Госдепа прокомментировал «Голосу Америки» обвинение Кочаряна

США последовательно призывают руководство Армении провести серьезное, надежное и независимое расследование событий, имевших место в ночь на 2 марта.

Как передает Арменпресс, об этом «Голосу Америки» сообщил официальный представитель Госдепа США, комментируя представленное второму президенту РА обвинение по делу 1 марта – свержение конституционного строя.

«Мы неизменно акцентируем нашим армянским партнерам, что важно уважать международно признанные критерии правосудия», - добавил официальный представитель Госдепа.

На основании достаточных доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения. В отношении Роберта Кочаряна в качестве меры пресечения избран арест.