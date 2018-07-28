Время в Ереване: 11:07:36,   28 Июль

Юрий Хачатуров освобожден под залог


За обвиняемого по делу  1  марта, генсека ОДКБ  Юрия  Хачатурова после  полуночи выплачен залог 5 млндрамов. Он освобожден.

В беседе с Арменпресс это подтвердил адвокат ХачатуроваМигран Погосян.

28 июля на заседании в Шенгавитском суде суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство о применении в  отношении Юрия  Хачатурова  в качестве меры  наказания арест. Генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову выдвинуто обвинение в свержении конституционного строя. ОСС СК Армении выдвинула против него обвинение и обратилась в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста.Хачатуров не  принял обвинений.

1 марта 2008г. Хачатуровзанимал должность замминистра обороны  РА. Ему  выдвинуто обвинение по ч.1 ст.300.1 УК РА за то, что он в  предварительном сговоре  с другими лицами свергнул конституционный строй Армении. На основании достаточных доказательств по уголовному делу  о событиях 1-2 марта 3 июля 2018г. принято решение о привлечении по обвинению по ч.1 ст.300.1 УК РА бывшего министра обороны  РА, генерал-полковника Микаела Арутюняна. В отношении Микаела Арутюняна объявлен розыск,  в  качестве  меры  пресечения избран арест.

 




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