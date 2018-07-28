Юрий Хачатуров освобожден под залог

За обвиняемого по делу 1 марта, генсека ОДКБ Юрия Хачатурова после полуночи выплачен залог 5 млндрамов. Он освобожден.

В беседе с Арменпресс это подтвердил адвокат ХачатуроваМигран Погосян.

28 июля на заседании в Шенгавитском суде суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство о применении в отношении Юрия Хачатурова в качестве меры наказания арест. Генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову выдвинуто обвинение в свержении конституционного строя. ОСС СК Армении выдвинула против него обвинение и обратилась в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста.Хачатуров не принял обвинений.

1 марта 2008г. Хачатуровзанимал должность замминистра обороны РА. Ему выдвинуто обвинение по ч.1 ст.300.1 УК РА за то, что он в предварительном сговоре с другими лицами свергнул конституционный строй Армении. На основании достаточных доказательств по уголовному делу о событиях 1-2 марта 3 июля 2018г. принято решение о привлечении по обвинению по ч.1 ст.300.1 УК РА бывшего министра обороны РА, генерал-полковника Микаела Арутюняна. В отношении Микаела Арутюняна объявлен розыск, в качестве меры пресечения избран арест.