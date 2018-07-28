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Европейские индексы - 27-07-18


МОСКВА, 28 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.40% и составил 12860.40 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.57% и составил 5511.76 пункта, британский FTSE вырос на 0.50% и составил 7701.31 пункта, а российский RTSI вырос на 0.26% и составил 1151.74 пункта.




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