Европейские индексы - 27-07-18

МОСКВА, 28 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.40% и составил 12860.40 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.57% и составил 5511.76 пункта, британский FTSE вырос на 0.50% и составил 7701.31 пункта, а российский RTSI вырос на 0.26% и составил 1151.74 пункта.