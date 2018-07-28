Суд удовлетворил ходатайство об аресте Юрия Хачатурова: в качестве альтернативной меры суд разрешил освобождение под залог
Суд принял решение об удовлетворении ходатайства об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении экс-начальник Генштаба ВС Армении, действующего генерального секретаря Юрия Хачатурова. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил адвокат Хачатурова Мигран Погосян.
В качестве альтернативной меры пресечения суд разрешил освобождение под залог.
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