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Генеральный секретарь МИД Армении принял советника президента Франции


Генеральный секретарь министерства иностранных дел Армении, координатор подготовительных работ к саммиту Франкофонии Ваагн Меликян 27 июля принял советника президента Франции Жана-Марка Бертона.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники подробно обсудили подготовку к саммиту Франкофонии, который состоится в октябре в Ереване, включая работы, проделанные рабочей группой МИД и секретариатом. Стороны также затронули организационные вопросы саммита и возможности участия в них французской стороны.

По просьбе гостя Ваагн Меликян представил деятельность межведомственной комиссии во главе с вице-премьером Тиграном Авиняном и объем выполняемых работ.




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