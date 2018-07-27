Генеральный секретарь МИД Армении принял советника президента Франции

Генеральный секретарь министерства иностранных дел Армении, координатор подготовительных работ к саммиту Франкофонии Ваагн Меликян 27 июля принял советника президента Франции Жана-Марка Бертона.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники подробно обсудили подготовку к саммиту Франкофонии, который состоится в октябре в Ереване, включая работы, проделанные рабочей группой МИД и секретариатом. Стороны также затронули организационные вопросы саммита и возможности участия в них французской стороны.

По просьбе гостя Ваагн Меликян представил деятельность межведомственной комиссии во главе с вице-премьером Тиграном Авиняном и объем выполняемых работ.