Никол Пашинян в Санкт-Петербурге возложил цветы к памятнику Комитасу и посетил Эрмитаж

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Камский сад в Санкт-Петербурге, где возложил цветы к памятнику Комитасу и хачкару, посвященному 100-летию Геноцида армян. Премьер-министра встретили многочисленные представители армянской диаспоры, которые пожелали Николу Пашиняну успехов во благо Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, затем премьер-министр посетил Эрмитаж, где его встретил директор музея Михаил Пиотровский. Никол Пашинян встретился в Эрмитаже также с группой деятелей культуры, а затем прошелся по музею.

Никол Пашинян назвал встречу с деятелями искусства большой честью и подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в продолжительном развитии отношений между Арменией и Россией и поднятии их на новый уровень.

“Наши отношения всегда были на высоком уровне, и я думаю, что они основаны на богатых культурных связях, существующих между армянскими и российскими деятелями культуры. Это не только профессиональныe, но и человеческиe связи: профессиональные связи укрепляют человеческие связи, и наоборот. Мы считаем необходимым дальнейшее углубление культурных связей и придаем большое значение тому факту, что в Эрмитаже хранится много экспонатов с армянскими следами”, - сказал премьер-министр, подчеркнув, что Санкт-Петербург имеет важное значение для армянского народа: здесь жили, получали образование и творили многие известные армяне.

Затем Никол Пашинян ответил на многочисленные вопросы культурных деятелей, которые касались армяно-российских отношений, культурного сотрудничества, развития кинопроизводства в Армении, реализации студенческих проектов, сохранения имеющих архитектурную ценность зданий, происходящих в нашей стране изменений, а также армяно-турецких отношений.

Коснувшись последнего вопроса, премьер-министр подчеркнул, что армяно-турецкие отношения Турция связывает с нагорно-карабахским конфликтом, и посчитал странным то, что турецкая сторона обусловила отношения с Арменией отношениями с третьей страной.

“Турция закрыла границу между Арменией и Турцией, с армянской стороны ее можно считать незакрытой. Для нас очень важно международное признание Геноцида армян, и Армения является одним из пионеров в борьбе против геноцидов”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что вопрос о геноциде является для нашей страны не столько вопросом армяно-турецких отношений, сколько вопросом глобальной борьбы против геноцидов.

“Мы готовы установить дипломатические отношения с Турцией без каких-либо предусловий”, - подчеркнул премьер-министр.

Премьер-министр также сделал запись в Книге почетных гостей.

Рабочий визит Никола Пашиняна в Россию завершился.