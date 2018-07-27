Время в Ереване: 11:07:36,   27 Июль

Суд озвучит решение об аресте Роберта Кочаряна в 23:30


Суд озвучит решение по ходатайству об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна в 23:30. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил журналистам прокурор Ара Мнацаканян.

Суд ушел в комнату совещаний. Решение будет озвучено в 23:30”, - сказал он.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации