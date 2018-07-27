Суд озвучит решение об аресте Роберта Кочаряна в 23:30

Суд озвучит решение по ходатайству об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна в 23:30. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил журналистам прокурор Ара Мнацаканян.

“Суд ушел в комнату совещаний. Решение будет озвучено в 23:30”, - сказал он.