Объемы экспорта свежих овощей и фруктов выросли на 67,8%

В 2018 году в Армении был зафиксирован беспрецедентный рост объемов экспорта абрикоса, сообщили Арменпресс в министерстве сельского хозяйства.

Из Армении экспортировано около 50,258 тонн абрикоса, что на 76,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

По состоянию на 27 июля объемы экспорта увеличились почти на 68% по сравнению с предыдущим годом.

По состоянию на 27 июля 2018 года из страны было экспортировано 11,379 тонн свежих фруктовых овощей и продано 12,837 тонн той же продукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы экспорта увеличились примерно на 45 тыс тонн или на 67,8%.

Армянские свежие овощи-фрукты в основном экспортировались в Россию (около 104 тыс 318 тонн), а остальные в Грузию, Беларусь, Украину, Молдову, Казахстан, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Бельгию, Румынию, Кувейт, Катар и США.