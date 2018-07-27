Азиатские индексы - 27-07-18
ТОКИО, 27 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.56% и составил 22712.75 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.57% и составил 1775.76 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.30% и составил 2873.59 пункта, а HANG SENG вырос на 0.08% и составил 28804.28 пункта.
- 18:10 Главы МИД Армении и РФ обсудили сотрудничество в рамках общих интеграционных объединений
- 17:56 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-07-18
- 17:55 Азиатские индексы - 27-07-18
- 17:12 Секретариат ОДКБ пока не располагает информацией об обвинениях властей Армении в отношении Юрия Хачатурова
- 17:09 Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета
- 16:54 ЕС не будет обсуждать с США сельскохозяйственную сферу в рамках переговоров по торговле
- 16:09 Си Цзиньпин считает необходимым расширять сотрудничество в формате БРИКС+
- 15:43 В судебном заседании, расследующем ходатайство об аресте Хачатурова, объявлен перерыв
- 15:22 Президент Аргентины: акцентом председательства страны в G20 стал поиск консенсуса
- 15:16 ГСБПП обнаружила на рынке консервы с маркировкой «Солдатский паек»
- 15:14 РПА выражает глубокую озабоченность в связи с уголовным делом, возбужденным против Роберта Кочаряна и ходатайством о его аресте
- 15:04 «Страна, которую надо увидеть». Nas Daily опубликовал последний репортаж о своем визите в Армению
- 14:37 Россия приветствует любые контакты между Ереваном и Баку по вопросу карабахского конфликта: Мария Захарова
- 14:19 Президент Эквадора: Ассанж должен будет в конечном итоге покинуть посольство в Лондоне
- 13:56 В ряде округов Калифорнии объявили режим ЧП из-за пожаров
- 13:46 По делу 1-го марта в ОСС вызван Армен Геворгян
- 13:29 Путин принял участие во встрече лидеров стран БРИКС
- 13:25 Процессы должны протекать в правовой плоскости: АРФД – по поводу предъявленного Роберту Кочаряну обвинения
- 13:22 В суд представлено ходатайство о применении меры пресечения в виде ареста в отношении Юрия Хачатурова
- 13:00 Арестована обвиняемая в раздаче предвыборных взяток Егинэ Пограрян
- 12:56 Никол Пашинян принимает участие в заседание Евразийского межправительственного совета
- 12:27 Температура воздуха существенно не изменится
- 12:12 Опрос: более 40% британцев хотят провести референдум по условиям Brexit
- 11:47 Предлагается создать независимые профсоюзы и дать возможность принимать в них участие: Манэ Тандилян
- 11:29 Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна возобновилось
- 11:21 Возобновлено тушение пожара в квартале Ахтанак
- 11:20 Трамп не намерен заранее сообщать об антииранских мерах
- 11:16 В Арцахе выстрелом противника ранен военнослужащий
- 10:22 В Лондоне произошла перестрелка с участием полиции
- 10:17 Арман Пашикян – третий на международном греческом турнире
- 10:11 Объявлен конкурс на вакантное место директора Музея-института Геноцида армян
- 10:01 Ким Чен Ын почтил память погибшего в Корейской войне старшего сына Мао Цзэдуна
- 09:55 Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за возвращение в США останков американских военных
- 09:36 Судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна отложено до 11:00
- 09:07 Европейские индексы - 26-07-18
13:27, 21.07.2018
Просмотрели 2223 раз Арарат Мирзоян – американским армянам: у нас есть беспрецедентная возможность повысить авторитет армянского народа
16:54, 25.07.2018
Просмотрели 2167 раз Супруга премьер-министра Армении объявила о старте кампании “Женщины ради мира”
15:23, 21.07.2018
Просмотрели 1614 раз Никол Пашинян не считает безосновательным утверждения, что «пургу» в соцсетях провоцируют какие-то силы
17:42, 21.07.2018
Просмотрели 1490 раз Боевая потеря в азербайджанской армии
17:34, 20.07.2018
Просмотрели 1345 раз После переезда в правительственный дом премьер предоставил свою квартиру для проживания бездомной семье