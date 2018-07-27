Азиатские индексы - 27-07-18

ТОКИО, 27 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.56% и составил 22712.75 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.57% и составил 1775.76 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.30% и составил 2873.59 пункта, а HANG SENG вырос на 0.08% и составил 28804.28 пункта.