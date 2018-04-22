Предстоящие на 28 июля мероприятия
17:51, Июль 27, 2018
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- 19:55 Суд озвучит решение об аресте Роберта Кочаряна в 23:30
- 19:37 В Санкт-Петербурге состоялась встреча Никола Пашиняна и Дмитрия Медведева
- 18:49 Объемы экспорта свежих овощей и фруктов выросли на 67,8%
- 18:10 Главы МИД Армении и РФ обсудили сотрудничество в рамках общих интеграционных объединений
- 17:56 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-07-18
- 17:55 Азиатские индексы - 27-07-18
- 17:51 Предстоящие на 28 июля мероприятия
- 17:13 Тема продвижения цифровой повестки приоритетна как для Армении, так и для ЕАЭС в целом: Пашинян
- 17:12 Секретариат ОДКБ пока не располагает информацией об обвинениях властей Армении в отношении Юрия Хачатурова
- 17:11 Общий рынок газа придаст новый импульс развитию экономического сотрудничества между странами ЕАЭС: Пашинян
- 17:09 Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета
- 17:03 Реализация достигнутых на заседании договорённостей позволит обеспечить необходимые условия для функционирования органов ЕАЭС: Пашинян
- 16:54 ЕС не будет обсуждать с США сельскохозяйственную сферу в рамках переговоров по торговле
- 16:09 Си Цзиньпин считает необходимым расширять сотрудничество в формате БРИКС+
- 15:43 В судебном заседании, расследующем ходатайство об аресте Хачатурова, объявлен перерыв
- 15:22 Президент Аргентины: акцентом председательства страны в G20 стал поиск консенсуса
- 15:16 ГСБПП обнаружила на рынке консервы с маркировкой «Солдатский паек»
- 15:14 РПА выражает глубокую озабоченность в связи с уголовным делом, возбужденным против Роберта Кочаряна и ходатайством о его аресте
- 15:04 «Страна, которую надо увидеть». Nas Daily опубликовал последний репортаж о своем визите в Армению
- 14:37 Россия приветствует любые контакты между Ереваном и Баку по вопросу карабахского конфликта: Мария Захарова
- 14:19 Президент Эквадора: Ассанж должен будет в конечном итоге покинуть посольство в Лондоне
- 13:56 В ряде округов Калифорнии объявили режим ЧП из-за пожаров
- 13:46 По делу 1-го марта в ОСС вызван Армен Геворгян
- 13:29 Путин принял участие во встрече лидеров стран БРИКС
- 13:25 Процессы должны протекать в правовой плоскости: АРФД – по поводу предъявленного Роберту Кочаряну обвинения
- 13:22 В суд представлено ходатайство о применении меры пресечения в виде ареста в отношении Юрия Хачатурова
- 13:00 Арестована обвиняемая в раздаче предвыборных взяток Егинэ Пограрян
- 12:56 Никол Пашинян принимает участие в заседание Евразийского межправительственного совета
- 12:55 Эксперт: СМИ Армении должны приспособиться к новой информационной политике
- 12:27 Температура воздуха существенно не изменится
- 12:12 Опрос: более 40% британцев хотят провести референдум по условиям Brexit
- 11:47 Предлагается создать независимые профсоюзы и дать возможность принимать в них участие: Манэ Тандилян
- 11:29 Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна возобновилось
- 11:21 Возобновлено тушение пожара в квартале Ахтанак
- 11:20 Трамп не намерен заранее сообщать об антииранских мерах
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