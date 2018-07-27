Секретариат ОДКБ пока не располагает информацией об обвинениях властей Армении в отношении Юрия Хачатурова. Как передает Арменпресс, oб этом ТАСС заявил пресс-секретарь Владимир Зайнетдинов.

"Как и было ранее сообщено, в июле генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров отбыл в Ереван для дачи показаний в качестве свидетеля по событиям 1-2 мая 2008 года. Иной информацией секретариат ОДКБ не располагает", - отметил собеседник агентства.

Специальная следственная служба Армении в четверг предъявила обвинение генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения.