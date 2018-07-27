Тема продвижения цифровой повестки приоритетна как для Армении, так и для ЕАЭС в целом: Пашинян

Тема продвижения цифровой повестки приоритетна как для Армении, так и для ЕАЭС в целом. Как сообщает корр. Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Премьер отметил, что совместные усилия в этом направлении призваны обеспечить эффективное функционирование государственной системы управления, новый уровень предоставления госуслуг, что, в конечном итоге приведет к более благоприятным условиям для выхода в рамках Союза на заявленные четыре степени свободы.

“Децентрализация и соблюдение равных возможностей для всех государств-членов, мониторинг эффективности использования имеющихся ресурсов, учёт правовых особенностей стран, и другие принципы позволят, на наш взгляд, достичь ожидаемых результатов. Этому также будет способствовать последовательность шагов и выбор мероприятий, обусловленный реалиями наших экономик и вопросами информационной безопасности”, - отметил Пашинян.

Он подчеркнул, что в этом контексте весьма полезным является обмен опытом, накопленным государствами-членами в этой области, в направлении цифровой трансформации сфер деятельности государства, уделяя особое внимание информатизации структуры государственного управления, интеграционным и трансграничным процессам.

“К примеру, в Армении уже сформировано видение по Цифровой повестке, в рамках которого учитываются процессы гармонизации с ЕАЭС. В частности, это касается таких тем, как прослеживаемость товаров, формирование единых цифровых рынков-платформ и прочее. В рамках Цифровой повестки мы планируем в 2025 году выйти на такие ключевые показатели, как сокращение вдвое расходов госсектора по предоставлению услуг; достижение 80% уровня использования государственных услуг гражданами, для бизнеса – это 100% уровень, доступность для 80% населения широкополосного интернета и многое другое”, - подчеркнул премьер.