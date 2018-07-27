Общий рынок газа придаст новый импульс развитию экономического сотрудничества между странами ЕАЭС: Пашинян

В рамках подготовки ежегодного форума «Евразийская неделя», который состоится в Ереване 22-24 октября этого года, предусмотрен Международный конкурс инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы», число участников которого на данный момент близко к 300. Как сообщает корр. Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

“Естественно, что в центре нашего внимания, не только вопросы сотрудничества в области высоких технологий, но и традиционные направления взаимодействия. В первую очередь те направления, по которым необходимо выйти на единые рынки”, - сказал Пашинян.По его словам, общий рынок газа придаст новый импульс развитию экономического сотрудничества между странами, повысит уровень интеграции и конкурентоспособности экономик государств-членов, уровень надёжности, доступности и качества газоснабжения потребителей, будет способствовать развитию добросовестной конкуренции в Союзе, положительно повлияет на процесс ценообразования.“Относительно вопроса создания органа по расследованию авиационных происшествий хочу отметить что, согласно экспертным оценкам, согласование данного вопроса может быть завершен в текущем году. В этой связи, как нам видится, важно определиться относительно того, чтобы исключить возможность дублирования функций вновь создаваемого органа с функциями Межгосударственного авиационного комитета”, - сказал премьер, выразив надежду на то, что достигнутые договорённости будут способствовать повышению эффективности ЕАЭС и последовательному развитию стран.