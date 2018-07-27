Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в Санкт-Петербурге принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета. После заседания глав правительств государств-членов ЕАЭС в узком составе состоялась церемония совместного фотографирования, после чего премьер-министры государств-членов приняли участие в заседании в расширенном составе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, совет сначала принял к сведению доклад о выполнении поручений предыдущего заседания, а затем перешел к обсуждению вопросов повестки дня. В ходе встречи премьер-министры государств-членов ЕАЭС обсудили вопросы, связанные с углублением интеграционного сотрудничества в экономическом, таможенном, энергетическом, транспортном и других сферах. В частности, были затронуты вопросы цифровой повестки ЕАЭС, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества, а также совершенствования нормативно-правовой базы ЕАЭС. Также были обсуждены вопросы создания органа по расследованию авиационных происшествий и формирования общего рынка газа.

Совет принял решение о создании рабочей группы высокого уровня, которая будет заниматься кооперацией в сфере интеграционного сотрудничества и вопросами импортозамещения в приоритетных сферах промышленности.

Евразийский межправительственный совет принял решение провести очередное заседание Совета в Беларуси осенью 2018 года.

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Выступление Никола Пашиняна на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе

Уважаемые коллеги,

Начну со слов благодарности в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева за гостеприимство и высокую организацию сегодняшней встречи, а также в адрес Тиграна Суреновича за обобщённую Комиссией повестку дня заседания Евразийского межправительственного совета.

В своём выступлении на заседании Высшего Евразийского экономического саммита в мае в Сочи я подтвердил полную приверженность Республики Армения взятым международным обязательствам, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза. Обозначил нашу готовность и заинтересованность в активном взаимодействии с партнёрами по ЕАЭС с целью практического достижения свободы передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала, модернизации и повышения конкурентоспособности национальных экономик государств-членов посредством реалзиации принципов, заложенных в Договоре о ЕАЭС.

В ходе заседания в узком составе мы уже обменялись мнениями по широкому кругу вопросов. Уверен, что реализация достигнутых сегодня договорённостей, позволит в дальнейшем, учитывая особенности наших стран, обеспечить необходимые условия для функционирования органов Евразийского экономического союза.

Вкратце остановлюсь на некоторых вопросах сегодняшнего заседания.

Тема продвижения цифровой повестки приоритетна как для Армении, так и для ЕАЭС в целом. Совместные усилия в этом направлении призваны обеспечить эффективное функционирование государственной системы управления, новый уровень предоставления госуслуг, что, в конечном итоге приведет к более благоприятным условиям для выхода в рамках Союза на заявленные четыре степени свободы. Децентрализация и соблюдение равных возможностей для всех государств-членов, мониторинг эффективности использования имеющихся ресурсов, учёт правовых особенностей стран, и другие принципы позволят, на наш взгляд, достичь ожидаемых результатов. Этому также будет способствовать последовательность шагов и выбор мероприятий, обусловленный реалиями наших экономик и вопросами информационной безопасности.

В этом контексте весьма полезным является обмен опытом, накопленным государствами-членами в этой области, в направлении цифровой трансформации сфер деятельности государства, уделяя особое внимание информатизации структуры государственного управления, интеграционным и трансграничным процессам.

К примеру, в Армении уже сформировано видение по Цифровой повестке, в рамках которого учитываются процессы гармонизации с ЕАЭС. В частности, это касается таких тем, как прослеживаемость товаров, формирование единых цифровых рынков-платформ и прочее. В рамках Цифровой повестки мы планируем в 2025 году выйти на такие ключевые показатели, как сокращение вдвое расходов госсектора по предоставлению услуг; достижение 80% уровня использования государственных услуг гражданами, для бизнеса – это 100% уровень, доступность для 80% населения широкополосного интернета и многое другое.

Хотел бы также отметить, что в рамках подготовки ежегодного форума «Евразийская неделя», который состоится в Ереване 22-24 октября этого года, предусмотрен Международный конкурс инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы», число участников которого на данный момент близко к 300.

Естественно, что в центре нашего внимания, не только вопросы сотрудничества в области высоких технологий, но и традиционные направления взаимодействия. В первую очередь те направления, по которым необходимо выйти на единые рынки.

Считаем, что общий рынок газа придаст новый импульс развитию экономического сотрудничества между странами, повысит уровень интеграции и конкурентоспособности экономик государств-членов, уровень надёжности, доступности и качества газоснабжения потребителей, будет способствовать развитию добросовестной конкуренции в Союзе, положительно повлияет на процесс ценообразования.

Относительно вопроса создания органа по расследованию авиационных происшествий хочу отметить что, согласно экспертным оценкам, согласование данного вопроса может быть завершен в текущем году. В этой связи, как нам видится, важно определиться относительно того, чтобы исключить возможность дублирования функций вновь создаваемого органа с функциями Межгосударственного авиационного комитета.

В заключении хочу выразить надежду, что достигнутые сегодня договорённости будут способствовать повышению эффективности ЕАЭС и последовательному развитию наших стран.

Благодарю за внимание.