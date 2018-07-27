Реализация достигнутых на заседании договорённостей позволит обеспечить необходимые условия для функционирования органов ЕАЭС: Пашинян

Реализация достигнутых на заседании Евразийского межправительственного совета договорённостей позволит в дальнейшем, учитывая особенности стран, обеспечить необходимые условия для функционирования органов Евразийского экономического союза.

Как сообщает корр. Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Пашинян в первую очередь поблагодарил председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева за гостеприимство и высокую организацию встречи, а также председателя Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна за обобщённую Комиссией повестку дня заседания Евразийского межправительственного совета.

“В своём выступлении на заседании Высшего Евразийского экономического саммита в мае в Сочи я подтвердил полную приверженность Республики Армения взятым международным обязательствам, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза. Обозначил нашу готовность и заинтересованность в активном взаимодействии с партнёрами по ЕАЭС с целью практического достижения свободы передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала, модернизации и повышения конкурентоспособности национальных экономик государств-членов через принципы, заложенные в Договоре о ЕАЭС”, - отметил премьер, добавив, что в ходе заседания в узком составе уже состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов.