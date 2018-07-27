ЕС не будет обсуждать с США сельскохозяйственную сферу в рамках переговоров по торговле

Евросоюз не намерен обсуждать с США сельскохозяйственную cферу в рамках переговорах по торговле главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа, как передает Арменпресс, об этом заявила представитель ЕК Мина Андреева на пресс-конференции в Брюсселе.

"Президент Юнкер ясно сказал, что мы не ведем переговоров по сельскохозяйственным продуктам. Они не являются частью переговоров", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Юнкер и Трамп по итогам встречи в Белом доме 25 июля договорились начать переговоры об отмене взаимных пошлин и торговых барьеров.

Евросоюз согласился пойти на уступки и закупать в США больше сжиженного природного газа и сельскохозяйственной продукции, прежде всего соевых бобов. И вообще достигнутые договоренности "откроют рынки для фермеров и рабочих", "увеличат инвестиции" и "приведут к большему процветанию как Соединенных Штатов, так и Евросоюза".