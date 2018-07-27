Си Цзиньпин считает необходимым расширять сотрудничество в формате БРИКС+

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости уделять больше внимания сотрудничеству в формате БРИКС+. С такими словами политик выступил в пятницу на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его мнению, это необходимо "для построения нового типа международных отношений". "Мы накопили богатый опыт, и сейчас БРИКС+ приобрел новый размах. Новые рынки и развивающиеся страны сталкиваются и с возможностями, и с вызовами. Мы живем в условиях эскалации конфликтов и протекционизма в геополитике, и нам важно консолидировать позиции", - сказал Си Цзиньпин.

По словам председателя КНР, участники БРИКС и БРИКС+ должны "объединиться для реформирования основных международных институтов". "Все наши страны имеют схожий опыт, вот почему мы легко понимаем друг друга и готовы оказать поддержку. Этот саммит послал четкое сообщение о поддержке мультилатерализма, он показал важность стран БРИКС и других развивающихся стран", - сказал он.

Десятый саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 25-27 июля. Мероприятие началось с бизнес-форума. В четверг состоялась встреча глав государств БРИКС, а в пятницу к работе присоединятся приглашенные правительством ЮАР лидеры Аргентины, Египта, Индонезии, Турции, Ямайки и ряда африканских государств.