Президент Аргентины: акцентом председательства страны в G20 стал поиск консенсуса

Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что председательство его страны в G20 проходит в духе поиска консенсуса в решении актуальных проблем, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Что важно для реализации нашей повестки дня - это консенсус", - подчеркнул Макри на встрече лидеров стран БРИКС с приглашенными главами государств в формате "аутрич". "И в этом духе мы являемся председателями "Большой двадцатки", - продолжил он. - Этого мы и хотим добиться в "двадцатке", чтобы мы стали координаторами поиска общих областей деятельности, чтобы мы разделяли общую для нас позицию".

По словам президента, на различных уровнях уже обсуждены "конкретные шаги, которые будут предложены в ноябре в Буэнос-Айресе на саммите [G20]". "Мы сталкиваемся с общими вызовами и решать их будем сообща, и на всех нас лежит серьезная ответственность", - уверен Макри. "Мы должны быть в состоянии добиваться консенсуса, несмотря на различия", - добавил он.