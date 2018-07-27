РПА выражает глубокую озабоченность в связи с уголовным делом, возбужденным против Роберта Кочаряна и ходатайством о его аресте. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

«Выдвинутое обвинение оставляет впечатление политического преследования, а с юридической точки зрения – нелепо».

РПА считаеет создавшееся положение угрозой для развития в Армении демократии и ударом по государственности.

«Надуманные обвинения в адрес верховного главнокомандующего, проявившего решительноость в вопросе карабахского конфликта, мы рассматриваем как попытку заставить молчать оппозиционные мнения в вопросе радикально противоположных мнений в вопросе карабахского конфликта»,- сказано в заявлении.

Ранее по этому вопросу высказалась АРФД.

Верховный орган АРФД распространил заявление по поводу предъявленного Роберту Кочаряну обвинения. Как передает «Арменпресс», АРФД приветствует установление законности, равенства всех перед законом, устранения атмосферы безнаказанности.

АРФД подтверждает, что все процессы должны протекать в правовой плоскости, в соответствии с буквой закона, не давая повода для политических спекуляций.

АРФД выражает уверенность в том, что власти Аррмении должны объединить народ, и никакие формальные преследования не должны подвергать опасности это единение.

АРФД озабочена тем, что предъявление Роберту Кочаряну и властям тех дней обвинений в свержении конституционного строя может расцениваться как политические репрессии.



Как сообщалось ранее, судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, проходящее в суде первой инстанции Шенгавитского района Еревана, возобновилось. ОСС СК Армении выдвинула против него обвинение и обратилась в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста. Как передает корреспондент «Арменпресс», участие Роберта Кочаряна обеспечено: он явился на судебное заседание с заднего хода здания суда.

Судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, проходящее в суде первой инстанции Шенгавитского района Еревана 26-го июля, было отложено до 11:00 27-го июля. Как передает «Арменпресс», решение о его аресте принято не было, заседание было отложено с тем, чтобы обвиняемого смогли оповестить должным образом о сроке судебного заседания. Как сказали его адвокаты, Роберт Кочарян на заседание суда явится.

«Роберт Кочарян не будет избегать ответственности. Он явится на судебное заседание, чем и докажет это. Если бы он избегал, то не приехал бы в Армению»«- сказал адвокат Кочаряна Рубен Саакян.

Как сообщалось ранее, в суде первой инстанции Шенгавитского района Еревана проходит судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна.

ОСС СК Армении выдвинула против него обвинение и обратилась в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста.

Адвокаты Кочаряна заявили, что их подзащитный не был оповещен о судебном заседании должным образом, поэтому, по всей вероятности, на заседание не явится.

По мнению адвокатов Кочаряна, решение об аресте принято не будет, они же будут ходатайствовать о переносе судебного заседания.

Сам обвиняемый все обвинения в его адрес по делу 1 марта 2008 года считает необоснованными, оторванными от действительности.

"Они никак не помогут найти и наказать виновных", — заявил накануне в интервью каналу "Еркир Медиа" Кочарян.



"Настроенность широких масс пытаются перенести в правовое поле и по сути получается, что набравший 21,5% Левон Тер-Петросян победил в выборах 2008 года. Это очень далеко от действительности и является очевидным политическим преследованием, вендеттой под лозунгом "бархатной" революции", - отметил Кочарян.

«Конституционный суд принял решение, признал выборы легитимными, и это окончательно. До того, как выдвинуть мне такое обвинение, надо было пересажать половину ЦИК, доказать, что они сфальсифицировали выборы. Должны были быть решения относительно Конституционного суда, наказания и прочее»,- сказал Кочарян.

Второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя Армении. Об этом вечером 26-го июля сообщила пресс-служба Особой следственной службы Армении.

"На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", — сказано в сообщении.

В тот же день в ереванский суд общей юрисдикции было передано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

Статья №300.1 УК Армении, в частности, ее первая часть — свержение Конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным Конституцией. Карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

27-го июля генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову выдвинуто обвинение в свержении конституционного строя. ОСС СК Армении выдвинула против него обвинение и обратилась в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Особой следственной службы Следственного комитета Армении.

Накануне он был вызван на допрос в Особую следственную службу Армении по делу о событиях 1-2-го марта 2008 года.

До этого на основании достаточных доказательств было принято решение о привлечении Микаэла Арутюняна по делу о 1-м марта в качестве обвиняемого за то, что, войдя в сговор с другими лицами, он сверг конституционный строй.

В частности, президенсткие выборы 19-го февраля 2008 года прошли с такими нарушениями, что, по широкому общественному мнению, лишило народ права на свободные выборы,

Многими общественными организациями, правозащитниками и гражданами эти нарушения приписываются сторонникам тогдашнего перзидента Роберта Кочаряна и премьер-министра – кандидата в президенты, Сержа Саргсяна. Это вызвало гнев граждан, и с 20-го февраля в Ереване начались многотысячные акции протеста. Их усиление вызвало тревогу власти, и, после безуспешных призывов прекратить мирные акции протеста, ряд высокопоставленных представителей власти, в том числе, министр обороны Микаэл Арутюнян, осуществили действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя, что выразилось фактической отменой норм конституционного права, отраженных в статьях 1- 5 и первой части ст. 6 Конституции Армении.

Кроме того, министр обороны Микаэл Арутюнян нарушил ст. 8.2; 55 Конституции Армении о применении ВС Армении.

Министр обороны Микаэл Арутюнян и ряд высокопоставленных представителей власти, в том числе, в нарушение Конституции Армении, ввели в стране военное положение, применили ВС в политических вопросах, против мирных граждан.

Обвиняемый Микаэл Арутюнян объявлен в розыск, в суд представлено ходатайство о его аресте.