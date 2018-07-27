Президент Эквадора: Ассанж должен будет в конечном итоге покинуть посольство в Лондоне
Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж должен будет в конечном итоге покинуть стены посольства Эквадора в Лондоне. Об этом, как сообщило в пятницу агентство Reuters, заявил президент южноамериканской страны Ленин Морено.
Ранее газета The Independent сообщала, что Морено, находившийся с визитом в Великобритании, провел с официальными представителями королевства переговоры об условиях передачи Ассанжа британской полиции, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
- 15:22 Президент Аргентины: акцентом председательства страны в G20 стал поиск консенсуса
- 14:19 Президент Эквадора: Ассанж должен будет в конечном итоге покинуть посольство в Лондоне
- 13:56 В ряде округов Калифорнии объявили режим ЧП из-за пожаров
- 13:46 По делу 1-го марта в ОСС вызван Армен Геворгян
- 13:29 Путин принял участие во встрече лидеров стран БРИКС
- 13:25 Процессы должны протекать в правовой плоскости: АРФД – по поводу предъявленного Роберту Кочаряну обвинения
- 13:22 В суд представлено ходатайство о применении меры пресечения в виде ареста в отношении Юрия Хачатурова
- 13:00 Арестована обвиняемая в раздаче предвыборных взяток Егинэ Пограрян
- 12:56 Никол Пашинян принимает участие в заседание Евразийского межправительственного совета
- 12:27 Температура воздуха существенно не изменится
- 12:12 Опрос: более 40% британцев хотят провести референдум по условиям Brexit
- 11:47 Предлагается создать независимые профсоюзы и дать возможность принимать в них участие: Манэ Тандилян
- 11:29 Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна возобновилось
- 11:21 Возобновлено тушение пожара в квартале Ахтанак
- 11:20 Трамп не намерен заранее сообщать об антииранских мерах
- 11:16 В Арцахе выстрелом противника ранен военнослужащий
- 10:22 В Лондоне произошла перестрелка с участием полиции
- 10:17 Арман Пашикян – третий на международном греческом турнире
- 10:11 Объявлен конкурс на вакантное место директора Музея-института Геноцида армян
- 10:01 Ким Чен Ын почтил память погибшего в Корейской войне старшего сына Мао Цзэдуна
- 09:55 Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за возвращение в США останков американских военных
- 09:36 Судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна отложено до 11:00
- 09:07 Европейские индексы - 26-07-18
- 09:06 Американские индексы - 26-07-18
- 09:05 Цены на цветные металлы - 26-07-18
- 09:04 Цены на драгоценные металлы снизились - 26-07-18
- 09:02 Цены на нефть выросли - 26-07-18
- 26.07-22:51 Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна отложено на 2 часа: Кочарян не принимает выдвинутое ему обвинение (дополнено)
- 26.07-21:16 Предстоящие на 27 июля мероприятия
- 26.07-20:55 Роберту Кочаряну предъявлено обвинение
- 26.07-20:40 Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении принял консультативную группу США
- 26.07-20:29 Бывший начальник полиции Алик Саркисян прибыл в Специальную следственную службу
- 26.07-20:22 Давайте попробуем инвестировать деньги так, чтобы они принесли добавленную стоимость: премьер-министр в Санкт-Петербурге встретился с армянскими бизнесменами
- 26.07-19:31 Президент Армении принял альпиниста Ара Хачатуряна и председателя армянского филиала AGBU
- 26.07-19:26 Никол Пашинян представил армянским предпринимателям РФ приоритеты правительства в экономике
13:27, 21.07.2018
Просмотрели 2208 раз Арарат Мирзоян – американским армянам: у нас есть беспрецедентная возможность повысить авторитет армянского народа
16:54, 25.07.2018
Просмотрели 2115 раз Супруга премьер-министра Армении объявила о старте кампании “Женщины ради мира”
15:23, 21.07.2018
Просмотрели 1600 раз Никол Пашинян не считает безосновательным утверждения, что «пургу» в соцсетях провоцируют какие-то силы
17:42, 21.07.2018
Просмотрели 1466 раз Боевая потеря в азербайджанской армии
17:34, 20.07.2018
Просмотрели 1332 раз После переезда в правительственный дом премьер предоставил свою квартиру для проживания бездомной семье