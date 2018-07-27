Президент Эквадора: Ассанж должен будет в конечном итоге покинуть посольство в Лондоне

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж должен будет в конечном итоге покинуть стены посольства Эквадора в Лондоне. Об этом, как сообщило в пятницу агентство Reuters, заявил президент южноамериканской страны Ленин Морено.

Ранее газета The Independent сообщала, что Морено, находившийся с визитом в Великобритании, провел с официальными представителями королевства переговоры об условиях передачи Ассанжа британской полиции, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.