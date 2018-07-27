В ряде округов Калифорнии объявили режим ЧП из-за пожаров

Режим ЧП объявлен в трех округах американского штата Калифорния из-за природных пожаров, в результате которых уже погиб один человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте губернатора штата Джерри Брауна.

Согласно заявлениям, опубликованным на сайте, режим ЧС был объявлен в округах Марипоса, Риверсайд и Шаста.

"Пожар, который охватил более 43 тысяч акров земли (более 17 тысяч гектаров), все еще представляет угрозу для домов и других строений, что требует эвакуации жителей", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось об эвакуации 12 тысяч человек.

Губернатор Калифорнии также подтвердил гибель одного человека из-за пожаров. Речь идет о сотруднике департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата, который погиб во время ликвидации возгорания. Пожарная служба штата также сообщила о семи пострадавших.