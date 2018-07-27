Эксперт: СМИ Армении должны приспособиться к новой информационной политике

В последнее время стабильно озвучивается обеспокоенность касательно государственной информационной политики в Армении, отмечается, что отсутствует некий общий «стержень», концепция, в соответствии с которой будут действовать госорганы, структуры и чиновники. На первый взгляд эта обеспокоенность выглядит уместной, однако реальное положение дел значительно отличается от первичного впечатления. Об этом говорится в комментарии медиаэксперта Гора Царукяна специально для Арменпресс.

По мнению специалиста, «хребет» прежней системы государственной информационной политики действительно переломан, а новая система все еще находится в стадии становления, окончательно не сформировалась и действует неполноценно. Однако процесс ее перезапуска в настоящее время находится в активной стадии, и этим фактором, пожалуй, можно объяснить сложившуюся в информационном поле ситуацию. На данное обстоятельство указывают собственно и заинтересованные в проблеме стороны.

Гор Царукян отмечает, что в настоящее время существовавшие ранее информационные механизмы, схемы распространения информации, субъекты и пр. (за исключением некоторых частных факторов) не просто не функционируют: налицо даже успешная деятельность ряда профессиональных элементов в оппозиционном секторе.

«Не углубляясь в политические причины, констатируем лишь одно: произошла простая и естественная трансформация, что характерно для любой цивилизованной страны и развитых политических систем. Остается лишь, чтобы соответствующая политическая система также как можно скорее состоялась и успешно функционировала, поскольку для страны, находящейся потенциально в состоянии войны, отсутствие этой системы или ее бездействие чреваты серьезными угрозами», – подчеркнул эксперт.

Г. Царукян с учетом месседжей нового правительства РА кратко представил приоритеты новой внутригосударственной информационной политики, которые будут характерны для формирующейся ныне системы. Он также обратился к некоторым содержательным и техническим аспектам новой системы.

По его словам, «ядром» информационных потоков станет в первую очередь официальная информация, а экспертные, профессиональные и публичные сектора будут действовать по принципу самоуправления. Государственная информационная политика, в отличие от прежних реалий, будет реализоваться именно официальными платформами ведомств и конкретными должностными лицами. Число официальных заявлений, комментариев, разъяснений, сообщений, релизов будет расти, должно существенно повыситься их качество, информация должна стать более доступной и прозрачной. Тем самым, посредством эффективной информационной политики будет решаться также проблема повышения общественного доверия к госаппарату и чиновникам.

«Одним словом, акторы информационной политики отныне выйдут из тени и будут действовать по принципам публичности, а все закулисные акты будут полностью перенесены на сцену», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, по словам Гора Царукяна, опыт показал, что все адекватные, конструктивные отклики, комментарии, критика, замечания, в том числе касательно информационной политики, вне зависимости от их авторства, степени остроты, должны быть без всяческого смягчения или маскировок доведены непосредственно до адресатов – во избежание ошибочного восприятия реальности, некорректных в связи с этим решений и управления.

Эксперт считает, что особую осторожность необходимо будет проявлять с желтой прессой и в вопросе целенаправленного скоординированного распространения дезинформации в соцсетях – с целью исключить тиражирование таких месседжей и не тратить на это дополнительные ресурсы. «Такие информационные потоки следует просто изолировать и давать минимальную реакцию», – отметил специалист.

В-третьих, подчеркнул Г. Царукян, в процессе реализации государственной информационной политики необходимо исключить использование любых средств массового манипулирования, которые, несмотря на краткосрочные желательные эффекты, в долгосрочной перспективе приводят к отсрочке или провалу в процессе реального решения проблем, прививают общественности отрицательные и опасные свойства (ксенофобия, отрицание инакомыслия, радикальные настроения и пр.). В то же самое время применение подобных средств другими акторами должно пресекаться опять-таки умеренным вмешательством официальных источников. Это позволит сформировать достоверные, надежные информационные источники, которые будут проливать для общественности свет, в том числе во время чрезвычайных и военных ситуаций, на нечестные цели разнородных информационных кампаний, предоставят объективную информацию.

Г. Царукян при этом отметил, что с технической точки зрения в деле реализации государственной информационной политики отныне наряду с традиционными средствами не могут не играть существенной роли также социальные сети. Соцсети делают работу ведомств и чиновников более отчетной и прозрачной, в некоторых случаях позволяют избегать произвольных комментариев СМИ. При этом никто не запрещает средствам массовой информации в случае необходимости обращаться к данным должностным лицам за дополнительными разъяснениями и комментариями: ни о каком ограничении в этом плане речи идти не может.

Эксперт считает абсолютно неуместным недовольство руководителей ряда СМИ, жалующихся на то, что публикуемая на страницах чиновников информация якобы препятствует деятельности их медиаресурсов.

«Это сродни недовольству представителей печатных СМИ, которые десятилетие назад жаловались на появление онлайн-ресурсов», – отметил Г. Царукян, добавив, что не чиновники должны подстраиваться под работу медиа, а наоборот – последние обязаны адаптироваться к более прозрачной деятельности госструктуры и должностных лиц, работать над созданием аналитического контента. При этом чиновники не должны отказываться от комментариев и разъяснений для СМИ под предлогом распространения официальной информации, подчеркнул эксперт.

Г. Царукян отметил, что соцсети в настоящее время максимально активно используются при реализации информационной политики, формируется качественно новая система, в которой регулирующие эту сферу акторы будут действовать не в тени, как прежде, а будут находиться в прямой связи со своими оппонентами, они начнут взаимно влиять друг на друга.

Однако, согласно мнению эксперта, использование соцсетей как средства распространения официальной информации, несет в себе определенные риски и требует достаточного уровня медиаграмотности и опыта от лиц, которые ведут официальные страницы госструктур. В противном случае возможны провалы по самым различными причинам, начиная с публикации рядом с официальной информацией недолжных сведений личного характера и заканчивая перспективой стать «жертвой» целенаправленных и скоординированных манипуляционных кампаний.

Согласно мнению медиаэксперта, последние развития в армянском сегменте социальных сетей свидетельствуют о том, что утрирование роли соцсетей, мнения нескольких сотен активных юзеров, тем более тиражирование позиции субъектов, преследующих очевидно манипулятивные цели, являются ошибочным подходом.

«Соцсети – это платформа сбыта, а не производства, посему здесь следует сбывать созданный в реальном поле информационный продукт, но не пытаться «выжать» продукт из социальной сети. Новая информационная политика должна устранить эти пробелы. Новая государственная информационная политика в настоящее время находится в стадии становления, и все обеспокоенные проблемой деятели, специалисты и просто активные граждане могут внести свой вклад в этот процесс», – подчеркнул Гор Царукян.