Арестована обвиняемая в раздаче предвыборных взяток Егинэ Пограрян

В ходе расследования в ОСС СК Армении уголовного дела, известного в обществе под названием «Зибиликс», на основании достаточных доказательств 25-го июля 2018 года Егинэ Пограрян было выдвинуто обвинение по ст. 154.2 УК Армении, по поводу того, что во время выборов в совет старейшин Еревана в 2017 году она предлагала избирателям взятку в размере 10.000 каждому за голоса в пользу Тарона Маргаряна.

26-го июля 2018 года в ее отношении была избрана мера пресечения в воде ареста.

Расследование продолжается.