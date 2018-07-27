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Арестована обвиняемая в раздаче предвыборных взяток Егинэ Пограрян


В ходе расследования в ОСС СК Армении уголовного дела, известного в обществе под названием «Зибиликс», на основании достаточных доказательств 25-го июля 2018 года Егинэ Пограрян было выдвинуто обвинение по ст. 154.2 УК Армении, по поводу того, что во время выборов в совет старейшин Еревана в 2017 году она предлагала избирателям взятку  в размере 10.000 каждому за голоса в пользу Тарона Маргаряна.

26-го июля 2018 года в ее отношении была избрана мера пресечения в воде ареста.

Расследование продолжается.


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