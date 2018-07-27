Температура воздуха существенно не изменится
12:27, 27 Июль, 2018
На территории РА
В вечерние часы 27-го июля в северных районах, после полудня в отдельных местах возможны кратковременный дождь с грозой. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. С 28-31 июля, 1-го августа ожидается погода без осадков.
Ветер юго-западный, с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.
В городе Ереван
Днем 27-го, с 28-31 июля, 1-го августа ожидается погода без осадков Температура воздуха существенно не изменится, достигая +39…+41 градусов.
МЧС Армении предупреждает:«Внимание!
Индекс ультрафиолетового излучения ожидается 7, во время которого рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00 часов».