На территории РА

В вечерние часы 27-го июля в северных районах, после полудня в отдельных местах возможны кратковременный дождь с грозой. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. С 28-31 июля, 1-го августа ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный, с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

В городе Ереван

Днем 27-го, с 28-31 июля, 1-го августа ожидается погода без осадков Температура воздуха существенно не изменится, достигая +39…+41 градусов.

МЧС Армении предупреждает:

«Внимание!Индекс ультрафиолетового излучения ожидается 7, во время которого рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00 часов».