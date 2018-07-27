Предлагается создать независимые профсоюзы и дать возможность принимать в них участие: Манэ Тандилян

Правительство Армении на своем заседании 26 июля одобрило законопроект о внесении изменений в закон «О профсоюзах», подготовленный несколькими депутатами от блока «Царукян».

Его представила министр труда и по социальным вопросам Армении Манэ Тандилян. «В настоящее время законом предусмотрено, что членами профсоюзов могут быть работники, которые заключили трудовой договор с разными работодателями в данной отрасли. Законодательством же предлагается изменить положение, дав возможность лицам, работающим в разных секторах, создавать и вступать в независимые профсоюзы», - сказала Тандилян.

Как передает «Арменпресс» , Манэ Тандилян сообщила, что на следующей неделе состоится конференция, на которой все заинтересованные стороны смогут обсудить предлагаемые изменения.-