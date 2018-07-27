Трамп не намерен заранее сообщать об антииранских мерах

Президент США Дональд Трамп не намерен заранее раскрывать информацию о мерах, которые планирует принять против Ирана. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.

"Президент четко дал понять, какую позицию он занимает по отношению к Ирану и его деятельности, в особенности к его усилиям по разработке ядерного оружия. Сделка не помешала Ирану разрабатывать ядерное оружие", - отметил Гидли.

По его словам, Трамп "не собирается забегать вперед с любыми вариантами", которые рассматриваются в отношении Исламской Республики. Представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Тегеран с тем, чтобы изменить его поведение и не дать ему получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В мае Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции в отношении Исламской Республики. При этом первый блок рестрикций будет восстановлен уже 6 августа. Глава американской администрации заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД. Однако США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.