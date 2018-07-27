В Арцахе выстрелом противника ранен военнослужащий

В одной из воинских частей, дислоцированной в северо-восточном направлении в Арцахе, 26-го июля, в районе 20:45, выстрелом противника ранен военнослужащий АО Арцаха Давид Артурович Милоян, 1998 г.р. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Арцаха.

Раненного военнослужащего доставили в военный госпиталь. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Проводится расследование.