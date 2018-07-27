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В Арцахе выстрелом противника ранен военнослужащий


В одной из воинских частей, дислоцированной в северо-восточном направлении в Арцахе, 26-го июля, в районе 20:45,  выстрелом противника ранен военнослужащий АО Арцаха Давид Артурович Милоян, 1998 г.р. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Арцаха.

Раненного военнослужащего доставили в военный госпиталь. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Проводится расследование.


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