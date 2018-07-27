В Лондоне произошла перестрелка с участием полиции

Перестрелка полиции и группы людей, происшедшая в пятницу в районе Форест-Гейт в восточной части Лондона, закончилась задержанием трех человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в Twitter корреспондент телеканала Sky News Марк Уайт со ссылкой на Скотленд-Ярд.

По его данным, в результате перестрелки никто не пострадал. Отмечается, что первоначально в полицейское отделение поступил звонок о вооруженном человеке. Полиция начала преследование автомобиля, в котором, предположительно, находились злоумышленники. Они открыли огонь по стражам порядка.

Ранее газета The Daily Star сообщила, что перестрелка произошла между полицией и мужчиной, чье лицо скрывала маска.