Арман Пашикян – третий на международном греческом турнире

Гроссмейстер Арман Пашикян завершил выступления на международном греческом турнире, проходящем в городе Палехора.

Как передает «Арменпресс», набрав 7 очков из 9 возможных, он занял 3 место. На первом месте – набравший 7,5 очков представитель Греции Христос Баниакис.

Армению на этом турнире представляла также Мария Курсова, которая заняла 46-е место.

В турнире принимали участие 150 шахматистов.