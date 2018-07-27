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Арман Пашикян – третий на международном греческом турнире


Гроссмейстер Арман Пашикян завершил выступления на международном греческом турнире, проходящем в городе Палехора.

Как передает «Арменпресс», набрав 7 очков из 9 возможных, он занял 3 место. На первом месте – набравший 7,5 очков представитель Греции Христос Баниакис.

Армению на этом турнире представляла также Мария Курсова, которая заняла 46-е место.

В турнире принимали участие 150 шахматистов.


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