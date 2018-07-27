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Объявлен конкурс на вакантное место директора Музея-института Геноцида армян


Совет попечителей фонда «Музей-институт Геноцида армян» объявляет открытый конкурс на вакантное место директора. Как передает «Арменпресс», конкурс состоится 14 сентября.

Заявления и документы для участия в конкурсе необходимо представить в Музей-институт Геноцида армян с 1 августа по 1 сентября 2018 года включительно. Сам конкурс состоится 14 сентября текущего года в 11:00.

Для справок звонить по телегонам 010 39 09 81 (приемная) и 098-93-16-28.


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