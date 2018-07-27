Ким Чен Ын почтил память погибшего в Корейской войне старшего сына Мао Цзэдуна

Лидер КНДР Ким Чен Ын по случаю отмечаемой в пятницу 65-й годовщины окончания войны в Корее 1950-1953 годов посетил Мемориальное кладбище китайских народных добровольцев в провинции Пхёнан-Намдо, где почтил память старшего сына Мао Цзэдуна - Мао Аньина, который погиб в результате авиаудара американских ВВС. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство ЦТАК.

Северокорейский лидер подчеркнул, что во время "Корейской освободительной войны партия и народ Китая без колебаний отправили на фронт своих лучших сыновей и дочерей, которые внесли бессмертный вклад в победе в той войне".

Согласно опубликованным в КНР данным, во время Корейской войны погибли более 183 тыс. бойцов и командиров, входивших в состав корпуса "китайских народных добровольцев". Они перешли китайско-корейскую границу 19 октября 1950 года с задачей защитить свою собственную территорию и оказать помощь Корейской народной армии в боях против южнокорейских войск Ли Сын Мана и международных формирований во главе с США, выступавших под вывеской ООН. Корейская война завершилась подписанием соглашения о перемирии.



