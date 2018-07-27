Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за возвращение в США останков американских военных

Президент США Дональд Трамп в четверг поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за возвращение на родину останков американских военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.

"Останки американских военнослужащих вскоре будут вывезены из КНДР и направлены в Соединенные Штаты! Спустя так много лет это будет великий момент для многих семей. Спасибо Ким Чен Ыну", - написал глава государства.

Ранее Белый дом объявил о том, что КНДР в пятницу передала США останки американских военнослужащих. Договоренность о передаче останков была достигнута в ходе саммита между Трампом и Ким Чен Ыном, прошедшем в Сингапуре 12 июня.

Корейская война закончилась подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально Республика Корея и КНДР все еще находятся в состоянии войны. У Вашингтона нет дипломатических отношений с Пхеньяном. По итогам встречи в Сингапуре в июне президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.