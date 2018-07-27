Судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна отложено до 11:00

Судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, проходящее в суде первой инстанции Шенгавитского района Еревана, отложено до 11:00 27-го июля. Как передает «Арменпресс», решение о его аресте принято не было, заседание было отложено с тем, чтобы обвиняемого смогли оповестить должным образом о сроке судебного заседания. Как сказали его адвокаты, Роберт Кочарян на заседание суда явится.

«Роберт Кочарян не будет избегать ответственности. Он явится на судебное заседание, чем и докажет это. Если бы он избегал, то не приехал бы в Армению»«- сказал адвокат Кочаряна Рубен Саакян.

Второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя Армении. Об этом вечером 26-го июля сообщила пресс-служба Особой следственной службы Армении.

"На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", — сказано в сообщении.

В тот же день в ереванский суд общей юрисдикции было передано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

Статья №300.1 УК Армении, в частности, ее первая часть — свержение Конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным Конституцией. Карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.