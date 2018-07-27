Европейские индексы - 26-07-18

МОСКВА, 27 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.83% и составил 12809.23 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.00% и составил 5480.55 пункта, британский FTSE вырос на 0.06% и составил 7663.17 пункта, а российский RTSI вырос на 0.62% и составил 1148.79 пункта.