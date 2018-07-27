Европейские индексы - 26-07-18
МОСКВА, 27 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.83% и составил 12809.23 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.00% и составил 5480.55 пункта, британский FTSE вырос на 0.06% и составил 7663.17 пункта, а российский RTSI вырос на 0.62% и составил 1148.79 пункта.
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- 09:36 Судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна отложено до 11:00
- 09:07 Европейские индексы - 26-07-18
- 09:06 Американские индексы - 26-07-18
- 09:05 Цены на цветные металлы - 26-07-18
- 09:04 Цены на драгоценные металлы снизились - 26-07-18
- 09:02 Цены на нефть выросли - 26-07-18
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- 26.07-19:26 Никол Пашинян представил армянским предпринимателям РФ приоритеты правительства в экономике
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