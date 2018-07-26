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Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна отложено на 2 часа: Кочарян не принимает выдвинутое ему обвинение (дополнено)


Судебное заседание по делу второго президента Армении  Роберта Кочаряна, проходящее в суде первой инстанции Шенгавитского района Еревана, отложено на 2 часа. Оно продолжится в 01:30. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает адвокат второго президента Армении  Роберта Кочаряна Арам Орбелян. По его словам, возникла проблема в связи с должным оповещением второго президента Армении  Роберта Кочаряна, чем сейчас и заняты соответствующие службы. Адвокаты будут ходатайствовать о дальнейшем откладывании слушания дела, а адвокат второго президента Армении  Роберта Кочаряна Арам Орбелян заявил, что завтра, как только они смогут подробнее ознакомиться с материалами дела, они созовут пресс-конференцию, на которой и представят детали.

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В суде первой инстанции Шенгавитского района Еревана проходит судебное заседание по делу второго президента Армении  Роберта Кочаряна.

ОСС СК Армении выдвинула против него обвинение и обратилась в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста.

Адвокаты Кочаряна заявили, что их подзащитный не был оповещен о судебном заседании должным образом, поэтому, по всей вероятности, на заседание не явится.

По мнению адвокатов Кочаряна, решение об аресте принято не будет, они же будут ходатайствовать о переносе судебного заседания.

Сам обвиняемый все обвинения в его адрес по делу 1 марта 2008 года считает необоснованными, оторванными от действительности.

"Они никак не помогут найти и наказать виновных", — заявил накануне в интервью каналу "Еркир Медиа" Кочарян.


"Настроенность широких масс пытаются перенести в правовое поле и по сути получается, что набравший 21,5% Левон Тер-Петросян победил в выборах 2008 года. Это очень далеко от действительности и является очевидным политическим преследованием, вендеттой под лозунгом "бархатной" революции", - отметил Кочарян. 

«Конституционный суд принял решение, признал выборы легитимными, и это окончательно. До того, как выдвинуть мне такое обвинение, надо было пересажать половину ЦИК, доказать, что они сфальсифицировали выборы. Должны были быть решения относительно Конституционного суда, наказания и прочее»,- сказал Кочарян.

Второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя Армении. Об этом вечером 26-го июля сообщила пресс-служба Особой следственной службы Армении.

"На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", — сказано в сообщении.

В тот же день в ереванский суд общей юрисдикции было передано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

Статья №300.1 УК Армении, в частности, ее первая часть — свержение Конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным Конституцией. Карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. 


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