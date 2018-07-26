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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении принял консультативную группу США


Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-майор Артак Давтян 26 июля принял консультативную группу США, которая прибыла в Ереван для оказания помощи в реализации результатов пересмотра стратегии обороны.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, встреча была направлена на подведение итогов четырехдневного консультативного визита американских специалистов и изложение будущих шагов для процесса реформ сферы обороны.

Генерал-майор Артак Давтян поблагодарил гостей за оказанную армянской стороне экспертную поддержку и заявил, что вооруженные силы Армении накопили уникальный опыт в нескольких областях и готовы поделиться опытом с вооруженными силами международных партнеров.


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